Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Программным продюсером пермского кинофестиваля стал Георгий Шабанов «Медвежонок» расширяет административную команду Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Медвежонок"

Как сообщает пресс-служба Международного фестиваля детского и семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+), в этом году в команде фестиваля впервые появится позиция программного продюсера. Им стал коммерческий директор холдинга START Георгий Шабанов. Он известен по работе над проектом «Манюня» (6 +), продюсировал сериалы «Лихие» (18 +), «Дети перемен» (18 +), кинокомедии «Знакомство родителей» (16 +), «Беги» (16 +) и другие.

Позиция программного директора фестиваля остаётся, как и в прошлом году, за кинокритиком Егором Москвитиным.

Как пояснила «Новому компаньону» генеральный продюсер фестиваля Алёна Семерикова, программный директор занимается разработкой программы, поиском и отбором контента для кинофестиваля на российском и международном рынке, а программный продюсер разрабатывает стратегию работы программной дирекции и ведёт переговоры с правообладателями об участии фильмов в программе фестиваля.

Дирекция фестиваля сейчас разрабатывает набор конкурсных программ и номинаций. В планах — усилить программу большим количеством премьерных показов полнометражных детских фильмов, сериалов и анимационных фильмов.

Фестиваль «Медвежонок» в этом году пройдёт 29 мая — 1 июня.

Впервые Всероссийский фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок» прошёл в Перми с 1 по 4 июня 2023 года. С 2025 года фестиваль носит статус международного. Организаторы фестиваля: Пермская кинокомиссия (АНО «Центр развития кинопроизводства») при поддержке правительства Пермского края и министерства культуры Пермского края. Президент кинофестиваля Гавриил Гордеев, генеральный продюсер — Алёна Семерикова.

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Медвежонок"

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.