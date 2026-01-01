Пермский край вошёл в топ-5 по объёму закупок у малых технологических компаний В регионе введены налоговые льготы для компаний МТК Поделиться Твитнуть

фото: pressfoto

freepik.com

В федеральном Реестре малых технологических компаний (МТК) зарегистрировано 147 предприятий из Пермского края. Их совокупная выручка составила 43,5 млрд руб., что составляет 18% от общей выручки малого и среднего бизнеса в Приволжском федеральном округе.

Минэкономразвития РФ сообщило, что в 2025 году объём закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% и достиг почти 200 миллиардов рублей. Компании поставили товары и услуги в рамках 223-ФЗ на сумму более 198 млрд руб. Это на 13% больше, чем в 2024 году. Также увеличилось количество МТК, заключивших договоры с госзаказчиками: по итогам 2025 года их стало более 1800, что на 35% больше, чем годом ранее. Заказчиками выступили более 3,8 тыс. компаний с государственным участием.

Наибольшее число МТК зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. За ними следуют Московская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика и Нижегородская область. К началу 2026 года в России насчитывалось более 6,5 тыс. малых технологических компаний, из которых 6,1 тыс. — малые и средние предприятия.

Наиболее востребованными товарами, поставляемыми МТК в 2025 году, стали программные продукты на сумму 26,5 млрд руб., машины и оборудование на 15 млрд руб. и компьютерное оборудование на более чем 12 млрд руб.

223-ФЗ обязывает заказчиков, утвержденных Правительством РФ, ежегодно увеличивать объем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции не менее чем на 10%, включая продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как отметили в пресс-службе правительства Прикамья, на территории Пермского края введены налоговые льготы для компаний МТК. В период с 2025 по 2030 годы они смогут воспользоваться пониженными налоговыми ставками по налогу на прибыль в региональной части (от 8% до 14% в зависимости от выручки) и по упрощенной системе налогообложения (УСН) — 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Также в Пермском крае действует образовательная программа для технологических компаний, направленная на их быстрый рост. Участники программы смогут получить экспертное сопровождение для получения статуса МТК.

Напомним, малые технологические компании играют ключевую роль в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», обеспечивая разработку и внедрение инноваций в реальный сектор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.