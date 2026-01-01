Предпринимателям напомнили о правилах размещения НТО в Перми Незаконные торговые объекты подлежат демонтажу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми разработана схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и определены требования к их внешнему виду. Эти меры направлены на обеспечение единообразия в организации уличной торговли и на сохранение гармоничного архитектурного облика города.

Предприниматели должны устанавливать НТО только в тех местах, которые указаны в утвержденной схеме, на основании договора на размещение. На данный момент схема предусматривает более 400 таких мест. Договор заключается по итогам электронного аукциона, что помогает избежать хаотичного размещения и повышает комфорт горожан. Об этом предпринимателям напомнили в пермской мэрии.

Особое внимание уделяется проверке законности размещения торговых объектов. В Перми действует Положение, регулирующее порядок выявления и демонтажа самовольно установленных объектов на муниципальных и государственных землях. В каждом районе города регулярно проводятся проверки, а также учитываются обращения граждан.

За 2025 год в администрацию Перми через социальные сети поступило более 60 жалоб от жителей на НТО. Большинство претензий касалось некачественной продукции, незаконной торговли табаком и алкоголем, а также шума, антисанитарии и блокирования тротуаров.

При выявлении незаконных НТО администрация города проводит разъяснительную работу с их владельцами. Если нарушения не устраняются, составляется протокол об административном правонарушении, а самовольно установленные объекты демонтируются.

В 2024 году было демонтировано 530 НТО, из них 417 – на муниципальной земле и 113 – на частной. За 2025 год демонтировано 429 НТО, из них 270 – на муниципальной земле и 159 – на частной.

