Выручка пермского «ОДК-Авиадвигатель» упала на 9,6 млрд рублей Чистая прибыль снизилась в 4 раза

Константин Долгановский

АО «ОДК-Авиадвигатель» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно отчёту, выручка компании составила 16,6 млрд руб., что на 9,6 млрд меньше, чем в 2024 году (26,2 млрд руб.).

Особенно заметное снижение произошло из-за уменьшения продаж научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) — с 15,2 до 8,4 млрд руб., а также газотурбинных электростанций — с 6,5 до 2,2 млрд руб. Снизилась выручка от реализации услуг предоставления за плату прав, возникающих из патентов.

В то же время с 9,5 до 43,7 млн руб. увеличилась выручка от продажи агрегатов, комплектующих, ремонта авиадвигателей и других услуг в этой области.

Чистая прибыль компании в 2025 году составила 231,9 млн руб., (в 2024 году — 929,5 млн руб.).

В отчёте отмечается, что величина чистых активов АО на 31 декабря 2025 года превышает размер уставного капитала и составляет 5,3 млрд руб.

Согласно данным о движении денежных средств, Общество имело отрицательные денежные потоки от операционной деятельности в 2025 году в сумме 3,9 млрд. Поясняется: такая ситуация сложилась в результате того, что финансирование текущей деятельности в 2025 году осуществлялось за счёт денежных средств, поступивших в порядке предварительной оплаты (аванса по условиям контрактов на НИОКР по проектам ПД-14 и ПД-35), полученной в 2022 и 2023 годах. Дефицит финансирования текущей деятельности в 2025 году на 80% покрывался из денежных средств предварительной оплаты.

АО «ОДК-Авиадвигатель» — конструкторское бюро, разработчик газотурбинных двигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок для энергетики, транспортировки газа и нефти, поставщик газотурбинных электростанций. Основное производство расположено в Перми. Компания входит в состав госкорпорации «Ростех» (имеет 17% её акций).

