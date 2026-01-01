Комиссованный после ранения боец из Прикамья погиб в зоне СВО
При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб житель Большесосновского муниципального округа Прикамья Николай Марков. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Николай Марков родился 13 ноября 1985 года в с. Красный Яр. После окончания 11 классов Полозовской школы служил в армии, а затем вернулся домой и работал в компании «Спецстрой России».
С 2022 по 2023 год проходил службу в зоне СВО. Получив ранение, был комиссован, но в прошлом году решил вернуться на фронт. 25 сентября он погиб. За проявленные мужество и стойкость был удостоен медали «За отвагу».
Прощание с бойцом состоялось 11 февраля.
