Пермская судоверфь отправила Москве 24 остановочных причала Комплексы Ecostation производят с 2021 года

Правительство Пермского края

Глава региона Дмитрий Махонин 11 февраля посетил «Пермскую судоверфь» и оценил итоги второго этапа модернизации предприятия.

«Пермская судоверфь» специализируется на строительстве и ремонте гражданских судов, включая прогулочные и круизные электросуда. Здесь организован полный цикл работ: от изготовления металлоконструкций до спуска и отгрузки плавучих объектов. В штате трудятся 160 сотрудников, дополнительно привлекается более 300 подрядчиков. Предприятие имеет возможность строить суда длиной до 142 метров и весом до 2860 тонн.

В рамках программы развития причальной инфраструктуры Прикамья уже построено семь причалов, которые установлены в городах региона. С 2021 года «Пермская судоверфь» также серийно производит инновационные остановочные комплексы Ecostation, 24 таких причала отправлены в Москву. Они не только обеспечивают посадку пассажиров, но и позволяют заряжать электросуда. Сейчас идёт строительство трёхпалубного круизного судна «Байкал».

Модернизация предприятия была проведена благодаря льготному займу Фонда развития промышленности. В рамках обновления было закуплено более 40 единиц нового оборудования и проведён ремонт производственных помещений.

Губернатор отметил важность привлечения молодёжи в отрасль, подчеркнув сотрудничество с Пермским речным училищем. Руководитель направления внешних связей и маркетинга судоверфи Алексей Пищальников отметил, что студенты изучают лекции на территории предприятия и проходят практику.

Напомним, работа судоверфи была возобновлена по инициативе главы Прикамья в 2021 году. Основной акционер — «Эмпериум» (АФК «Система»), совладелец — АО «Фонд развития Пермского края».

