В Прикамье похоронят погибшего на СВО Даниила Семакова

В Пермском крае проводят в последний путь уроженца Нытвенского округа Даниила Семакова, который погиб в ходе боевых действий на СВО. Об этом сообщили в местной администрации.

Дата смерти солдата и обстоятельства, при которых он погиб, не уточняются.

Церемония прощания с рядовым Даниилом Семаковым состоится 12 февраля. Она начнётся в 9:00 в Доме творчества по адресу: ст. Чайковская, ул. Коробейникова, 2. Гражданская панихида назначена на 10:00.

В администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего.

