Семейная пара из Перми выиграла суд у застройщика за несвоевременную сдачу квартиры Компания выплатила супругам более 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершилась судебная тяжба семейной пары с крупным застройщиком, нарушившим сроки передачи жилого помещения. Пара приобрела квартиру в новостройке, заключив договор долевого участия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСПП по Пермскому краю.

Несмотря на обещанный срок сдачи жилья до конца третьего квартала 2023 года, фактическая передача ключей состоялась лишь в конце января 2024-го. Граждане направили досудебную претензию, однако компания проигнорировала требования. В результате пострадавшие обратились в судебные органы.

Первая инстанция отказала в удовлетворении претензий, но последующие заседания позволили восстановить справедливость. Суд принял решение взыскать с застройщика положенную неустойку, предусмотренный штраф за несоблюдение прав потребителей, а также компенсацию морального ущерба, вызванного длительной задержкой оформления недвижимости. Общий объем возмещения составил около 169 тыс. руб. каждому из супругов.

Компания своевременно получила уведомления о возбужденных исполнительных производствах, но добровольно долг не погасила. Впоследствии судебный пристав принял меры принудительного характера, включая ограничение регистрационных действий с имуществом должника. Лишь после этого застройщик исполнил судебное решение, переведя необходимую сумму на счета службы судебных приставов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.