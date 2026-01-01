В Перми двух руководителей фермерских хозяйств осудят за хищение бюджетных средств Ущерб оценён в 11 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершила расследование уголовного дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Обвинение предъявлено двум главам крестьянско-фермерских хозяйств. Женщины 1982 и 1964 г.р. совершили четыре эпизода мошенничества, один из которых был совместным.

По данным следствия, уточнили в МВД, обвиняемые с 2019 по 2023 год незаконно получали субсидии на компенсацию части затрат на агротехнологические работы и повышение плодородия почв. Женщины предоставляли в Министерство сельского хозяйства Пермского края подложные документы о своих расходах, посевных площадях и качестве семян. На основании этих документов им перечислялись выплаты.

В результате их действий бюджет Пермского края и федеральный бюджет понесли ущерб в размере около 11 млн руб. Полученные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению.

Во время следствия обвиняемые были обязаны не покидать место жительства и вести себя должным образом. На их имущество стоимостью более 11 млн руб. был наложен арест.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

