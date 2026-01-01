Хакеры атаковали сайт пермского аэропорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Хакеры атаковали сайт пермского аэропорта. Плашка с соответствующим предупреждением появилась на портале воздушной гавани.

Уточняется, что сейчас сайт работает в штатном режиме, однако возможны перебои из-за DDOS-атак.

Ранее «Новый компаньон» писал, что рынок киберстрахования в России переживает стремительный рост на фоне эскалации киберугроз и ужесточения законодательных требований. По данным RED Security, в первом полугодии 2025 года российские компании столкнулись с 63 тыс. кибератак — на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года, а ущерб от них, по оценкам T.Hunter, достиг 13 млрд руб.





