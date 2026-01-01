Пополнившие мобилизационный резерв жители Прикамья будут получать до 56 тысяч рублей Эти средства будут выплачиваться в период сборов Поделиться Твитнуть

Военкоматы Пермского края продолжают набор добровольцев, пребывающих в запасе, для включения в мобилизационный резерв. Об условиях прохождения службы жителей информируют через администрации округов.

Власти разъясняют, что участие в программе позволяет совмещать гражданскую работу с военной службой по контракту, за резервистами сохраняется постоянное место работы, а во время военных сборов и средняя зарплата. Добровольцам обещают полное обеспечение обмундированием, трёхразовое питание, медицинскую и лекарственную помощь, страхование жизни и здоровья за счёт средств федерального бюджета и бесплатный проезд к месту сборов и обратно.

Содержание вне периода сборов ежемесячно составляет от 2,5 до 6,7 тыс. руб. За участие в сборах полагается от 21,4 до 56,5 тыс. руб. Контракт заключается на три года, включает программу тренировок и сборов.

«В соответствии с действующим законодательством РФ, проводятся мероприятия, связанные с поступлением граждан, пребывающих в запасе, на добровольной основе в мобилизационный людской резерв на всей территории Прикамья, условия во всех муниципалитетах едины», — рассказали «Новому компаньону» в краевом минтербезе.

Напомним, федеральный закон, разрешающий использовать резервистов для защиты критически важных и иных объектов жизнеобеспечения, был подписан президентом в ноябре 2025 года. После этого в регионах началась работа по привлечению резервистов.

