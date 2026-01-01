Кредиторы пермского Экопромбанка хотят выявить бенефициаров кипрской компании-должника Для этого объявлен поиск подрядчика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет кредиторов обанкротившегося пермского Экопромбанка объявил о поиске подрядчика для выявления бенефициаров кипрской фирмы Sirelana. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно информации на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подрядчик должен проанализировать обстоятельства и определить возможность привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших кипрскую компанию. Если основания для этого будут найдены, подрядчик должен организовать судебный процесс. Ранее АСВ сообщало, что отбор подрядчика не состоялся из-за отсутствия заявок.

Почти десятилетие назад банк взыскал с компании Sirelana более $17 млн и 6,312 млн евро в свою пользу. По данным источников издания, Sirelana занималась торговлей минеральными удобрениями на Кипре. После отзыва лицензии у Экопромбанка компания прекратила деятельность и, возможно, была ликвидирована. Специалисты не исключают, что контроль над Sirelana могли осуществлять бывший совладелец Экопромбанка Петр Кондрашев или экс-председатель наблюдательного совета Сергей Макаров. Подрядчик также должен оценить перспективы привлечения бенефициаров к субсидиарной ответственности.

