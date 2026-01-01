Огнеборцы спасли пять человек на пожаре в Перми Возгорание произошло в квартире жилого дома Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 11 февраля в Перми произошёл пожар в жилой квартире на ул. Веденеева. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05:54. Через несколько минут к месту происшествия прибыли три единицы спецтехники и 11 сотрудников противопожарной службы.

Прибывшие огнеборцы обнаружили пламя внутри комнаты квартиры, где происходило активное горение личных вещей жильцов. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человек, находившихся поблизости.

Во время проведения работ сотрудники МЧС спасли ещё пятерых жителей дома, включая ребёнка. Людей выводили звеном газодымозащитников 40-й пожарной части с использованием специальных спасательных приспособлений по лестнице. Пострадавших среди эвакуированных нет.

