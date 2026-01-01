С пермского предпринимателя взыскали 0,5 млн рублей за некачественную беседку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы к индивидуальному предпринимателю, заказавшей изготовление и установку беседки через площадку «Авито». Общая сумма взыскания с ответчика превысила 500 тыс. руб., что более чем в два раза выше изначальной стоимости договора. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

В октябре 2024 года стороны заключили соглашение на сумму 237 тыс. руб. с обязательством выполнить работы в 14-дневный срок. Заказчица перечислила предоплату в 200 тыс. руб., а позднее — дополнительно 92 тыс. по просьбе исполнителя. Однако предприниматель приступил к работам лишь в июле 2025 года, допустив просрочку в 257 дней.

Выполненные строительно-монтажные работы оказались неполными и не соответствовали строительным нормам. Независимая экспертиза установила, что для устранения выявленных дефектов потребуется 186 390 руб. После безуспешной претензионной работы и обращения в полицию заказчица обратилась в суд с требованием возместить расходы на ремонт, компенсировать моральный вред и взыскать неустойку за просрочку.

Суд обязал предпринимателя возместить стоимость восстановительных работ, уплатить неустойку за нарушение сроков, компенсировать моральный вред и покрыть судебные издержки, включая госпошлину, на сумму более 33 тыс. руб. Итоговая сумма взыскания составила свыше 500 тыс. руб.

Решение суда в законную силу пока не вступило, ответчик вправе обжаловать его в апелляционном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.