Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская частная филармония репетирует собственное музыкальное шоу с хором и хореографией Официальная презентация хора Triumphus Vox пройдёт в апреле на «Заводе Шпагина»

Ольга Цветкова

Гюнай Мусаева

В Доме музыки на «Заводе Шпагина» 25 и 26 апреля пройдут выступления хора частной филармонии «Триумф» Triumphus Vox, которые станут официальной презентацией коллектива.

В качестве постановщика шоу приглашена хореограф и режиссер Ольга Цветкова, которая выстроит драматургию концертов и дополнит программу визуальными смыслами. Ольга — представитель первого поколения российских хореографов, занимающихся современным танцем с раннего детства и работающих на международном профессиональном уровне. За её плечами учёба в Амстердаме, работа в Париже, Вене, Роттердаме и других крупнейших городах мира, участие в постановках Деборы Хэй (США) и Бенуа Лашамбра (Канада), а на фестивале Spring Forward (Швеция) и Дягилевском фестивале (Пермь). В 2018 году Ольга присоединилась к фонду V-A-C в статусе куратора программы современного танца в «ГЭС-2», является художественным руководителем Академии нового танца в Санкт-Петербурге. Ее спектакли можно увидеть на сцене концертного зала «Зарядье» и новой сцене Александринского театра, в Доме радио и Центре современного искусства им. Сергея Курёхина (Санкт-Петербург).

Ольга Цветкова 7 февраля провела с артистами хора репетицию, на которой музыканты работали с телесностью и движением, взаимодействовали друг с другом и с пространством сцены, пели в отрыве от статики.

На концертах 25 и 26 апреля артисты хора Triumphus Vox при участии приглашённых музыкантов исполнят произведения русской и западноевропейской духовной музыки, опусы современных композиторов. Особое место в программе займут мировые премьеры сочинений, написанных специально для хора Triumphus Vox.

Символично, что концерты пройдут в здании Дома музыки — бывшего цеха «Литера А» «Завода Шпагина», где проходят ключевые события Дягилевского фестиваля.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Сначала мы хотели провести концерт-презентацию хора в «Триумфе», но, сопоставив с пространством масштаб наших постановочных идей, поняли, что «Триумф», к сожалению, маловат, ведь у нас одновременно на сцене может быть более 150 хористов и музыкантов. Мы решили, что самая подходящая площадка для нашей презентации — это «Завод Шпагина», именно здесь мы сможем реализовать все идеи. Само место накладывает на нас некоторые обязательства, ведь до этого музыкальные события здесь случались исключительно на Дягилевском фестивале.

Triumphus Vox — хор Частной филармонии «Триумф», художественным руководителем которого стала Анастасия Гуляева, долгие годы выступавшая в хоре musicAeterna. За несколько месяцев с момента создания в сентябре 2025 года хор выступил около десяти раз в частной филармонии «Триумф», в Пермском театре оперы и балета, в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии, в Доме Дягилева и даже в торговом центре iMall «Эспланада».

Репетиция хорового концерта

