В Прикамье выдалась самая холодная ночь с начала февраля Местами температура упала ниже -30 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минувшая ночь на 11 февраля стала самой холодной с начала февраля в центральных районах Пермского края, где температура опустилась ниже -30°. В Перми и на юге края из-за облачности было на 3-8° теплее, чем прогнозировалось.

Холоднее всего было в Чёрмозе (-34,1°) и Губахе (-33,6°). В Кудымкаре столбики термометров опустились до -31,8°, в Бисере - до -31,2°, в Березниках - до -30,2°. В Кочево было -29,7°, в Лысьве -26,9°, в Осе -26,8°.

В Перми минимальная температура составила -24,3°, а в аэропорту Большое Савино, где всю ночь сохранялась облачность, она опустилась всего до -22°.

В течение дня территория края будет оставаться под влиянием арктического воздуха. К вечеру ожидается потепление до -13…-18° на большей части края и до -14…-16° в Перми.

