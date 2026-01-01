Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На базе социальных кинозалов будут создаваться мини-киностудии Расширение сети кинозалов завершится в 2028 году Поделиться Твитнуть

Проект «социальный кинозал», который реализуется Пермской синематекой, постепенно переходит в новый формат. Как сообщила 10 февраля на пресс-конференции, посвящённой 20-летию синематеки, директор учреждения Ирина Ясырева, расширение сети кинозалов завершится в 2028 году.

По словам Ирины Ясыревой, ежегодно в Пермском крае открывается 20 социальных кинозалов, на сегодня их количество уже превысило 200. Постоянно увеличивается число посещений кинозалов, и в этом году оно превысило 500 тыс. человек. По подсчётам специалистов проекта, открывать кинозалы можно будет ещё в 2027 и 2028 годах, после чего инфраструктура, необходимая для проекта, себя исчерпает: уже сейчас социальные кинозалы открываются в совсем маленьких деревнях, лишь бы в них было подходящее помещение и возможность подключения аппаратуры.

Предвидя эту ситуацию, Пермская синематека приступила к качественно новому сценарию развития сети кинозалов. Для них приобретается простейшее съёмочное оборудование и компьютеры с возможностью видеомонтажа, а также столы для создания анимационного кино. Сейчас уже открыто 10 таких студий, завершилось производство нескольких документальных фильмов и мультфильмов, и даже планируется их фестивальное продвижение.

По словам Ирины Ясыревой, постепенно получение навыков создания кино будет доступно во всей сети социальных кинозалов.

Проект «Социальный кинозал» запущен в Пермском крае в 2019 году. В его рамках в отдалённых городах, посёлках и деревнях открываются кинозалы, в которых проходят бесплатные киносеансы, лекции, заседания киноклубов и другие события. Инициированный в Прикамье социокультурный проект получил распространение в других регионах России.

