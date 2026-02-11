Жители Прикамья прекратили добровольно сдавать оружие В минтербезе объяснили почему Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В 2025 году краевое министерство территориальной безопасности не получило ни одного заявления о выплате вознаграждения за добровольную сдачу оружия. Об этом порталу v-kurse.ru сообщили в минтербезе Прикамья.

Для сравнения: в 2024 году было сдано 9 единиц оружия и 114 патронов. В позапрошлом году общая сумма выплат составила 54,2 тыс. руб., добавили в ведомстве.

Напомним, жители региона могут добровольно сдать незаконно хранящееся оружие в органы полиции или Росгвардии, а затем обратиться в краевой минтербез для получения денежного вознаграждения. Размер выплаты зависит от типа оружия и количества боеприпасов.

Эксперты выделяют несколько причин, по которым пермяки перестали сдавать оружие. Во-первых, это масштабная работа МВД (позже — Росгвардии) по изъятию оружия у населения, которая проводилась в течение многих лет. «Дробовики изымали в огромных количествах каждый год. На руках у жителей осталось немного оружия», — отмечают специалисты.

Во-вторых, сдача гражданского оружия на нужды СВО также могла повлиять на ситуацию. Оказалось, что дробовики оказались эффективным средством против дронов.

Многие также не хотят заниматься добровольной сдачей оружия из-за сложной бюрократической процедуры и незначительной выгоды (за исправное ружьё выплачивается 6 тыс. руб., а за неисправное — лишь 35% от этой суммы).

Процесс добровольной сдачи оружия действительно сложный. Сначала нужно сдать оружие и боеприпасы в полицию или Росгвардию, получить копию акта проверки и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Затем с этими документами обратиться в Министерство территориальной безопасности Пермского края для получения вознаграждения.

При этом власти напоминают, что незаконное хранение оружия карается уголовной ответственностью по ст. 222 УК РФ. За это можно получить до пяти лет лишения свободы. Если же будет доказан сбыт такого оружия, наказание может составить до 15 лет тюрьмы. При добровольной сдаче оружия гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности.

