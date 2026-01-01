Ведущие спортсмены Прикамья будут получать губернаторскую стипендию
Их тренерам тоже положены выплаты
Комиссия при министерстве физической культуры и спорта Пермского края рассмотрела 188 заявлений и выбрала 145 ведущих спортсменов для ежемесячной стипендии губернатора. Об этом сообщает пресс-служба минспорта.
Тренеры этих спортсменов тоже будут получать выплаты. Размер стипендии зависит от достижений спортсменов в 2025 году и варьируется от 15 до 30 тыс. руб.
Кроме того, предусмотрена стипендия для юных спортсменов, которая составит 5 тыс. руб. Её получателями станут 250 человек, и их имена будут определены на заседании комиссии.
