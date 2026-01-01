В МЧС Прикамья предупредили о возросшем риске обрыва ЛЭП И опасности схода снега с крыш домов Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

По данным Пермского ЦГМС, 11 февраля в некоторых районах Прикамья возможны гололёд и изморозь. Из-за этих погодных условий могут произойти обрывы линий электропередачи, аварии в системах ЖКХ, заторы на дорогах и увеличение числа ДТП, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укреплёнными конструкциями, а также не парковать автомобили вблизи них.

Также в МЧС советуют при авариях на электросетях обесточить все приборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям стоит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам — проявлять осторожность особенно при переходе проезжей части.

«Не приближайтесь к зданиям, с крыш которых может сойти снег, и не разрешайте детям находиться в таких местах. При входе в здание проверяйте, нет ли на крыше свисающих снежных глыб, наледи или сосулек», — говорится в обращении спасателей.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, звонок бесплатный.

