В Прикамье крупнейший производитель магния заключил сделку на 2,2 млрд рублей Это четверть стоимости активов предприятия

Константин Долгановский

ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило о существенной сделке. Общество 17 декабря прошлого года заключило договор на поставку продукции — магния МГ-90 в слитках. Как стало известно «Новому компаньону», датой совершения существенной сделки стало 10 февраля 2026 года.

СМЗ должен поставить продукции на 2 млрд 221,6 млн руб. Данные покупателя и объемы поставки не конкретизируются. Срок окончания договора — 31 декабря 2027 года.

Отметим, что стоимость активов предприятия на лето прошлого года оценивалась в 8 млрд 798,7 млн руб., таким образом размер сделки составляет 25,25% от стоимости активов ОАО.

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — металлургическое предприятие, которое, по данным на 2025 год, выпускает 72% товарного магния в России, 99% редкоземельных элементов, 3,6% губчатого титана, а также 100% чистого ниобия и тантала. В 2024 году чистый убыток СМЗ составил 1,136 млрд руб.

