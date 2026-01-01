За год из аварийного жилья переселили более 6 тысяч жителей Пермского края Введено в эксплуатацию 1,76 млн квадратных метров нового жилья Поделиться Твитнуть

Глава Министерства строительства Пермского края Артем Габдрахманов представил губернатору Дмитрию Махонину итоги работы ведомства за 2025 год и планы на 2026-й. В 2025 году было введено в эксплуатацию 1,76 млн кв. м нового жилья, что позволило улучшить жилищные условия для более 70 тыс. семей. В настоящее время на стадии строительства находится еще 1,9 млн кв. м жилья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Одной из приоритетных задач министерства является расселение людей из аварийных домов. В прошлом году было расселено свыше 106 тыс. кв. м. В этом году планируется расселить еще 87,9 тыс. кв. м, где проживает более 5,5 тыс. жителей.

За последние годы значительно ускорился темп строительства объектов социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, образование, культуру и спорт. Сокращение сроков строительства социальных объектов достигается за счет использования типовых проектов, что позволяет экономить до нескольких месяцев и не разрабатывать проектно-сметную документацию с нуля.

Примером успешного применения типовых проектов является строительство общежития в Суксуне, которое планируется использовать как шаблон для возведения аналогичных объектов в Барде, Куеде и селе Снежном Октябрьского округа.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» способствует строительству новых домов, развитию социальной инфраструктуры и расселению аварийных зданий. В рамках программы «Качественное здравоохранение» ведется обновление медицинских объектов. В прошлом году были даны поручения обновить все стационары в крае до 2030 года. За прошедший год было капитально отремонтировано 27 медицинских учреждений, включая 10 стационаров.

Продолжаются работы по восстановлению Северодонецка. В прошлом году были завершены работы на 22 объектах, включая многоквартирные дома, котельные и социальные учреждения. В 2026 году планируется отремонтировать и восстановить еще 17 объектов, что позволит жителям города быстрее вернуться к комфортным условиям жизни.

