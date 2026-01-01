В Прикамье ушёл из жизни главный врач Михаил Абросимов Поделиться Твитнуть

В Кунгурском округе Пермского края 7 февраля в возрасте 66 лет скоропостижно скончался Михаил Юрьевич Абросимов, выдающийся врач и профессионал своего дела. Об этом сообщила администрация Кунгурской больницы.

Михаил Юрьевич посвятил всю свою трудовую жизнь больнице с. Калинино. В 1982 году он окончил Пермский медицинский институт и после прохождения интернатуры в Кунгурской больнице начал свою медицинскую карьеру в Калининском отделении в качестве участкового терапевта.

В 1986 году Абросимов был назначен главным врачом больницы родного села, где проработал до выхода на пенсию в 2006 году. Коллеги и пациенты запомнят его как внимательного, ответственного и тактичного специалиста.

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» выражают глубокие соболезнования семье и близким Михаила Юрьевича.

