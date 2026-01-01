В Пермский край из Казахстана ввезли 216 тонн огурцов Это в 2,4 раза больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала года в Пермский край привезли уже 216 тонн свежих огурцов из Казахстана. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объём поставок составил 90 тонн.

9 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели досмотр 36 тонн огурцов, прибывших из Казахстана в территории Пермского края.

Специалисты Управления Россельхознадзора и Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проверили партию огурцов и взяли образцы для лабораторного анализа фитосанитарного состояния. Исследование не выявило карантинных объектов в овощах.

По результатам лабораторных исследований на продукцию был оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий её использование по назначению.

