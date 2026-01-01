Продолжается регистрация на седьмой лыжный спринт «Ёлки. Пермский период» Гонка пройдёт 28 февраля Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В Перми продолжается регистрация участников на соревнования по лыжным гонкам под названием «Ёлки. Пермский период», которые пройдут 28 февраля на специально подготовленной трассе рядом с Универсальным дворцом спорта «Молот». Регистрация для участия открыта до 25 февраля. Об этом напомнили в пресс-службе городской администрации.

Участниками забега могут стать дети от 10 лет и старше. Все, кто пересечет финишную черту, получат сувенирную медаль. Победителей и призеров в каждой возрастной категории наградят кубками и дипломами.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте «Умный спорт». Оплата регистрационного взноса требуется для участников старше 2005 г.р.

В этом году лыжный спринт «Ёлки. Пермский период» стал частью «Фестиваля зимнего спорта». Основная цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни и занятий спортом среди жителей Перми. Регистрация может быть закрыта досрочно, если все места будут заняты.

Отметим, что первый лыжный спринт «Ёлки. Пермский период» состоялся в декабре 2018 года в центре города. В отборочном этапе тогда приняли участие 542 спортсмена, из которых 60 прошли в следующий этап. Среди участников были и профессиональные спортсмены, такие как олимпийские чемпионы Никита Крюков и Евгений Дементьев, а также бронзовый призер Игр в Ванкувере Николай Морилов. Победу в спринте одержали Ольга Царева из Республики Коми и Артур Петров из Югры.

