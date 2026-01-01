Пермские дайверы выиграли девять медалей на Кубке России Поделиться Твитнуть

Пермские спортсмены на Кубке России по дайвингу завоевали девять наград. Турнир проходил в Санкт-Петербурге с 4 по 9 февраля.

В первый день соревнований на дистанции 100 м в дисциплине «полоса препятствий» Анастасия Мулькова и Александр Аксёнов установили мировой рекорд, который также стал лучшим в России. Второе место среди мужчин в этой дисциплине завоевали Егор Резвухин и Иван Кузнецов, выступавшие за Пермский край.

В смешанных соревнованиях весь пьедестал достался представителям Перми. Бронзовые медали выиграли Артём Астратов и Ксения Воротнёва, серебряные — Иван Кузнецов и Анастасия Мулькова, золотые — Егор Резвухин и Александра Аксёнова.

Во второй день соревнований Александра Аксёнова стала победительницей на дистанции 100 м в дисциплине «дайвинг — полоса препятствий». Егор Резвухин и Александра Аксёнова завоевали серебряную медаль в смешанном заплыве на 50 м на одном акваланге.

