В Гайнах Пермского края утвердили логотип к 100-летию территории Юбилей отметят в октябре

Администрация Гайнского округа Пермского края завершила открытый конкурс на создание символики к юбилею. Жюри выбрало победителем Викторию Баранову. Об этом сообщает тг-канал «На местах».

В логотипе использованы главные символы, изображённые на гербе Гайнского округа: белка (историческое наименование п. Гайны связано с названием места обитания белки — гайно); синяя перевязь, символизирующая Каму, протекающую через всю территорию района, по берегам которой селились первые жители края; сосны, являющиеся основным лесным богатством территории.

Логотип станет официальным символом 100-летия территории и будет использоваться на официальных ресурсах округа, а также при оформлении праздничных мероприятий.

Празднование 100-летия со дня основания Гайнского района запланировано на 20 октября 2026 года.

