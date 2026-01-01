За год на бирже реализовано 60 тысяч тонн минеральных удобрений из Прикамья Рост объёма торгов составил почти 8% Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС сообщает, что в 2025 году биржевой оборот минеральных удобрений в Прикамье увеличился на 26,5% по сравнению с 2024-м. В позапрошлом году на бирже было реализовано около 55,5 тыс. тонн удобрений, тогда как в 2025-м этот показатель достиг почти 60 тыс. тонн. Рост объема торгов составил 8%.

Основные позиции в биржевой торговле включают аммиачную селитру, карбамид и сложные минеральные удобрения. Общий оборот биржевых торгов в 2025 году составил почти 1 млрд 290 млн руб., что на 26,5% больше, чем в 2024 году.

Развитие биржевых торгов помогает формировать ценовые индикаторы, снижает риски манипуляций и обеспечивает российских сельхозпроизводителей удобрениями по доступным ценам, напомнили в УФАС.

Служба отмечает, что предельный уровень цен на минеральные удобрения остаётся на уровне 2022 года.

