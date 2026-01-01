Укушенный собакой житель Прикамья отсудил у её хозяина более 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Пермском крае собака, выбежавшая из открытой калитки частного дома, набросилась на прохожего и укусила его за ногу. Пострадавший обратился в травмпункт, где ему обработали рану и выдали больничный лист. После выздоровления мужчина подал в суд на хозяина собаки, требуя компенсации морального вреда за нападение питомца, а также возмещения затрат на лечение. К иску были приложены медицинские документы и чеки на лекарства, купленные по рецепту. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Суд установил, что ответчик не соблюдал правила содержания домашнего животного и не обеспечил безопасность окружающих при выгуле. Это стало основанием для взыскания морального вреда в размере 50 тыс. руб., а также компенсации в 1,5 тыс. руб. за медикаменты и проезд.

Решение суда передали судебным приставам Кировского района ГУФССП России по Пермскому краю. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и возможных принудительных мерах в случае неуплаты. Несмотря на разъяснения законодательства, ответчик не торопился с выплатой, и судебный пристав наложил исполнительский сбор. Угроза штрафа побудила мужчину выполнить решение суда.

Исполнительное производство завершено после полной выплаты компенсации.

