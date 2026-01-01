Максимальная высота снега на путях СвЖД зафиксирована в Пермском крае Поделиться Твитнуть

На Свердловской железной дороге (СвЖД) отчитались об уборке снега после масштабных февральских снегопадов на Урале. Её сотрудники собрали с путей и прилегающих территорий свыше 860 тыс. кубометров. «Если бы этот снег погрузили в вагоны, их хватило бы на целых сто поездов», — отметили в СвЖД.

С начала месяца снегоуборочные машины совершили 530 рейсов и очистили почти 29 тыс. км ж/д путей. В уборке снега задействовано 115 специальных машин, которые работают на открытых участках путей. Там, где рядом с рельсами пролегают коммуникации или требуется аккуратная очистка, снег убирают вручную.

По данным гидрометеорологической службы СвЖД, самый высокий слой снега (более 1 м) выпал в районе станций Губаха и Бисер в Пермском крае.

