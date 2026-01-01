В ходе биржевых торгов предприятия Прикамья заключили более 3,5 тысячи договоров Общий оборот превысил 13 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС

В 2025 году на ключевых рынках Пермского края было заключено более 3,5 тыс. договоров в ходе биржевых торгов. Годовые итоги биржевой торговли в регионе обсуждались на встрече с представителями Петербургской биржи, организованной Пермским УФАС.

Основные рынки Пермского края включают: нефтепродукты, минеральное сырьё, химическую продукцию, лес и строительные материалы.

В 2025 году на этих рынках организации региона заключили 3548 договоров. Общий оборот превысил 13 млрд руб. В торгах приняли участие 68 предприятий и организаций Пермского края, из которых 36 были производителями биржевых товаров.

