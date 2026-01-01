Следком выясняет обстоятельства смерти студента в пермском общежитии Назначена судебно-медицинская экспертиза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи следственного отдела по Свердловскому району Перми регионального управления Следственного комитета России проводят проверку по факту смерти студента в общежитии одного из техникумов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, молодой человек зашёл в душевую комнату и находился там долгое время, после чего его тело обнаружили сотрудники общежития.

На данный момент нет оснований полагать, что смерть носила криминальный характер. Для выяснения причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

