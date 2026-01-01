Суд обязал власти Перми обеспечить жильём инвалида и его внучку-опекуна Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми завершилось судебное разбирательство по делу о жилищной проблеме пожилого инвалида и его внучки, которая оформила над ним опекунство. Краевой суд подтвердил решение суда первой инстанции, согласно которому городские власти должны предоставить им отдельную квартиру вне очереди. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Мужчина 1950 г.р., инвалид I группы, не имел собственного жилья. Вместе с внучкой они проживали в двухкомнатной квартире, где также находились девять других родственников, что в общей сложности составляло 11 человек.

Внучка обратилась в Ленинский районный суд Перми, который удовлетворил иск и обязал администрацию Перми предоставить инвалиду и его опекуну благоустроенную квартиру по договору социального найма, минуя общую очередь.

Представитель администрации Перми подал апелляционную жалобу, утверждая, что нормы материального права были применены неправильно. Однако судебная коллегия Пермского краевого суда, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу администрации — без удовлетворения.





