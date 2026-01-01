На Пермский край надвигается первая в году оттепель Высока вероятность выпадения замерзающих осадков Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В ближайшие сутки в Пермском крае сохранится морозная погода, которая затем уступит место продолжительному потеплению. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 11 февраля, по периферии Казахстанского антициклона местами в Пермском крае пройдёт небольшой снег, а ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. В ночное время температура опустится до -28...-23°С, а на севере и востоке — до -37...-32°С. Днём воздух прогреется до -19...-14°С. В Перми осадков не ожидается, ночью температура будет -26...-24°С, а днём — -18...-16°С.

С 12 по 13 февраля температура приблизится к климатической норме. Однако с 14 по 18 февраля ожидается значительное потепление: ночью температура будет колебаться в пределах -8...-3°C, а на востоке до -13°C, днём — от -5 до 0°C. Несмотря на это, порывистый ветер со скоростью 8-13 м/с и временами до 17 м/с будет создавать дискомфорт. Также высока вероятность выпадения замерзающих осадков, которые могут образовать гололёд.









