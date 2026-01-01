Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская синематека планирует открыть зал для просмотра плёночного кино
Рабочий кинопроектор найден в Госпитале для ветеранов войн
В Пермской синематеке планируется возобновить показ аналоговых копий классических фильмов. Об этом на пресс-конференции, посвящённой 20-летию учреждения, рассказала директор синематеки Ирина Ясырева.
По словам руководителя, синематека располагает коллекцией из 2 тыс. фильмов на киноплёнке. Это классика мирового кинематографа начиная с голливудского фильма «Книга джунглей», снятого в 1942 году. Все кинокопии хранятся в специальных условиях и находятся в хорошем состоянии.
До сих пор существует немало синефилов — любителей плёночного кино, уверенных в том, что цифровые копии уступают аналоговым в мягкости, глубине и правдоподобии изображения.
Синематека проводит «шефские» кинопоказы для пациентов Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн, и обнаружила, что в этом учреждении есть рабочий кинопроектор чешского производства, который никак не используется. Медицинское учреждение готово отдать ненужное ему оборудование синематеке. Осталось лишь найти помещение, где есть достаточно удобный зал и технические условия для подключения раритетного оборудования.
Пермская синематека была основана в 2006 году по инициативе кинорежиссёра Павла Печёнкина, который годом ранее возглавил предприятие «Пермкино». До 2023 года синематека функционировала на базе киноцентра «Премьер», в 2023 году переместилась в «Кристалл-центр». Количество зрителей учреждения достигает 700 тыс. человек в год.
