В Прикамье после снежного обвала, в который попали подростки, возбуждено уголовное дело Инцидент произошёл в Горнозаводске

Константин Долгановский

Следственный отдел по Горнозаводску СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщает телеграм-канал «Новости Горнозаводска», это решение было принято после того, как вечером 9 февраля на трёх подростков обрушилась снежная лавина, сошедшая с крыши здания.

Инцидент произошёл по ул. Гипроцемента, 32а.

В ходе следствия будет установлено, проводилась ли своевременная очистка кровли. Расследование находится на контроле у руководителя краевого управления СУ СКР по Пермскому краю.

