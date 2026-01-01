Компания в Прикамье восстановила на работе самарца по решению суда Бульдозерист также получил денежную компенсацию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Прикамье незаконное увольнение работника было отменено после вмешательства судебных приставов, компания также выплатила машинисту бульдозера компенсацию в размере почти 700 тыс. руб., об этом пишет «Пятница» со ссылкой на ГУФССП по региону.

Мужчина из Самарской области работал в прикамской компании, предоставляющей услуги технологического транспорта. Его работа проходила в родном регионе. Несмотря на добросовестное выполнение обязанностей, работодатель решил расторгнуть трудовой договор. Работник посчитал это несправедливым и обратился в суд. Суд признал увольнение незаконным.

В отделение судебных приставов по Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о восстановлении работника на прежней должности, а также о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере около 700 тыс. руб.

Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафах за неисполнение решения суда. Однако компания не выполнила требования в установленный срок. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и наложении ареста на счета компании. После этого сотрудник ведомства сообщил, что он приступил к работе. Задолженность по заработной плате и компенсация морального вреда были взысканы принудительно через списание средств со счетов компании. Исполнительное производство было завершено после фактического исполнения всех требований.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.