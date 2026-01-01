В Прикамье похоронят погибшего на СВО мобилизованного Валентина Подкина Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

Во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб военнослужащий из Юрлинского округа Валентин Подкин. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в соцсетях.

Валентин Подкин родился 12 октября 1993 года в п. Усть-Березовка Юрлинского района. После окончания девяти классов Усть-Березовской средней школы отслужил в армии, а затем вернулся на родину и работал вахтовым методом. В ходе мобилизации 29 октября 2022 года его отправили на СВО.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются.

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоится 12 февраля в 12:30 в п. Усть-Березовка (ул. Таежная, 5-2).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.