Кафе Umami Katiko в Перми не откроется после ремонта На его месте появится вторая точка «Поке Рамен»

Umami Katiko / фото из соцсетей заведения

Екатерина Ершова, совладелица кафе «Умами Катико» (Umami Katiko, Компрос,7), где реализуется концепция кибер-изакаи (смешение неформального японского бара и новых технологий), объявила, что после завершения ремонтных работ, начатых на прошлой неделе, в помещении откроется вторая точка «Поке Рамен». Об этом пишет тг-канал «Что где есть в Перми».

«По ощущениям, гостю сейчас хочется чего-то простого, понятного и доступного... В новом меню мы собрали лучшие айтемы Покешки и Umami и пересмотрели цены в сторону гостя, добавили большой раздел роллов и барную карту с легкими напитками», — отметила Ершова.

Помимо двух залов для посетителей на первом этаже, вторая точка «Поке Рамен» также займёт цокольный этаж, где будет располагаться служба доставки. Теперь самовывоз можно будет осуществить прямо из центра города.

Напомним, первое в Перми азиатское бистро «Поке Рамен» открылось в 2021 году по ул. Куйбышева, 33.

