Работодателю в Прикамье вынесено предупреждение за задолженность по зарплате

Константин Долгановский

В Государственную инспекцию труда Пермского края поступило обращение от сотрудника ООО «Интергаз», который пожаловался на невыплату причитающихся при увольнении сумм. Об этом пишет ВЕТТА.

Проверка показала, что компания нарушила ст. 321, 127 и 317 Трудового кодекса РФ. Работнику не была выплачена компенсация за неиспользованные дни дополнительного отпуска за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также не начислялась процентная надбавка за стаж работы в этих районах.

Работодатель получил предупреждение о необходимости соблюдения трудового законодательства. По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда Павла Бахтагареева, после рассмотрения предупреждения организация сообщила о ликвидации нарушений, приложив документы, подтверждающие выплату более 50 тыс. руб.

