За сутки в Пермском крае потушили четыре пожара Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 9 февраля, в Пермском крае было ликвидировано четыре пожара. Один из них произошёл в Перми, а остальные — в Пермском, Кунгурском и Сивинском муниципальных округах. На всех пожарах никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 9 февраля на территории региона работали 186 профилактических групп, в составе которых было 477 человек. Они проверили 1671 дом и квартиру, ознакомили с правилами пожарной безопасности 2738 жителей, распространили 2133 информационных буклета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.