Более половины жителей Прикамья откажутся от поиска новой работы при повышении зарплаты на старой Только 16% не будут рассматривать встречные предложения работодателей

Константин Долгановский

В Пермском крае многие сотрудники, которые уже начали искать новую работу, могут остаться на текущем месте, если их работодатель предложит повышение зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами Talantix — облачной CRM-системы для рекрутинга, входящей в HR-экосистему hh.ru.

Главным аргументом для отказа от перехода в другую компанию является повышение дохода. Это отметили 53% респондентов. Помимо зарплаты, важными факторами стали интересные проекты (21%), повышение в должности (20%), изменение графика работы (19%) и перевод в другой отдел (12%). При этом 16% опрошенных категорически отказались от встречных предложений работодателей.

«По данным Talantix, 58% респондентов хотя бы раз сталкивались с контроффером. Из них 27% согласились остаться, а 31% всё равно уволились, несмотря на улучшенные условия. Контроффер остается эффективным инструментом для удержания кадров, но его нельзя назвать универсальным. Для большинства ключевым фактором остается доход, но почти каждый второй обращает внимание на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты. Рынок труда становится более осознанным: сотрудники уходят не только за деньгами, но и за смыслом, развитием и балансом», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Наибольшую готовность принять контроффер с повышением зарплаты демонстрируют специалисты в сфере ИТ (61%) и рабочего персонала (61%). Высокие показатели также наблюдаются среди сотрудников закупок (59%), маркетинга, рекламы и PR (58%), производства и сервисного обслуживания (57%).

Нематериальные преимущества компании наиболее актуальны для специалистов в области искусства, развлечений и массмедиа (34%), ИТ (33%), высшего и среднего менеджмента (33%). Удобный график работы важен для представителей креативных индустрий (26%) и медицины и фармацевтики (25%).

