В 2025 году жители 123 домов Перми выбрали управляющие организации Временные УК получили жильцы более 200 зданий

Фото сгенерировано нейросетью

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми сообщили, что в 2025 году в краевом центре было проведено 116 конкурсов по отбору управляющей организаций для 342 многоквартирных домов. По итогам этих конкурсов заключены договоры с девятью управляющими организациями для 123 домов.

Для домов, где конкурс не состоялся, департамент назначил временную управляющую организацию до тех пор, пока жильцы не выберут способ управления или не заключат договор с управляющей организацией, выбранной жильцами или по результатам конкурса.

В ведомстве напоминают, что для обеспечения должного ухода за общим имуществом в многоквартирном доме жильцы должны выбрать способ управления. Существует три основных способа управления: непосредственное управление собственниками, если в доме не более 30 квартир; управление через товарищество собственников жилья или жилищный кооператив; управление, осуществляемое управляющей организацией. Если жильцы не выбирают способ управления, департамент ЖКХ включает такие дома в список объектов для открытого конкурса.

