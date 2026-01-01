В Пермском крае снизилась активность телефонных мошенников Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

По данным ПАО «МТС», в Пермском крае снизилось число нежелательных звонков. Так, в 4 квартале 2025 года количество таких вызовов сократилось на 32% в сравнении с предыдущим трёхмесячным периодом.

Общая продолжительность нежелательных вызовов, от которых пермяков защитили умные алгоритмы МТС, составила около 9 млн минут за год. В среднем такой звонок длился 13 секунд. «Защитник» от МТС, отвечая подозрительным номерам, сэкономил таким образом жителям региона около 17 лет личного времени.

Кроме того, в компании отмечают, что в прошлом году МТС заблокировал 43 млн подозрительных звонков с помощью инструментов защиты. В основном пермякам звонили «финансовые организации», коллекторы и с рекламой и опросами. Отмечается, что такие звонки на протяжении года снижались ежеквартально.

«Положительная динамика в количестве спам-вызовов пермякам связана с постоянным совершенствованием ИИ-инструментов для выявления и блокировки угроз, а также с действием новых законов, направленных против телефонного мошенничества. Но несмотря на это злоумышленники продолжают постоянно менять свои схемы. Если раньше мошенники чаще всего звонили под видом операторов связи, то в прошлом году большое количество обманных звонков в Пермском крае касалось «выгодных» инвестиций или подработок. Поэтому мы усиливаем наши собственные алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы быстрее распознавать подобные атаки. Наш ИИ уже сейчас может анализировать разговор в реальном времени и предупреждать абонента о возможном обмане прямо во время звонка», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

