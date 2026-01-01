В Перми на торги выставили участок для строительства восьмиэтажного дома Стартовая цена составляет 16,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

По ул. Генерала Черняховского, 53а (Орджоникидзевский р-н Перми) выставлен на аукцион участок для возведения многоквартирного дома. Его площадь составляет 2594 кв. м, а максимальная этажность здания может достигать восьми этажей. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.

Торги состоятся 12 марта 2026 года, и земля будет предоставляться в аренду на 4 года 10 месяцев. Стартовая цена составляет 16,1 млн руб., шаг аукциона равен 5%. Победитель должен будет внести арендную плату за первые три года аренды единовременно.

Информация о торгах доступна на торговой площадке официального сайта администрации Перми и на специальном портале для размещения сведений о торгах. Аукцион будет проводиться на электронной платформе АО «Сбербанк-АСТ» в секции «Приватизация, аренда и продажа прав».





