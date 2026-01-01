Жителя Прикамья осудят за три ложных вызова пожарных Мужчина терроризировал сотрудников МЧС с начала 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

С начала 2026 года в Кунгурском муниципальном округе Пермского края было зарегистрировано четыре ложных вызова пожарных. В трёх случаях за этим стоял один и тот же человек, который действовал из хулиганских мотивов. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС провели проверку и установили, что вызовы были ложными, а действия нарушителя содержат признаки административного правонарушения.

По каждому факту были составлены протоколы, которые передали в суд для привлечения виновного к ответственности.

