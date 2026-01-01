«Силу Сибири» обеспечили газоперекачивающими агрегатами с пермскими двигателями Пять установок поставлены на месторождения в Иркутской области и Якутии Поделиться Твитнуть

Установка ПС-90ГП-25 / фото Романа Ковригина с сайта "Сделано у нас"

Государственная корпорация «Ростех» передала пять газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 86 МВт для магистрального газопровода «Сила Сибири». Эти установки предназначены для подачи газа на Ковыктинском месторождении в Иркутской области и Чаяндинском месторождении в Якутии.

В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что унифицированные газоперекачивающие агрегаты УГПА-12 мощностью 12 МВт разработаны и произведены на основе газотурбинных двигателей ПС-90ГП-1, выпускаемых «ОДК-Пермские моторы», а газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 мощностью 25 МВт — на основе газотурбинных двигателей ПС-90ГП-25 того же пермского предприятия.

Отмечается, что эти агрегаты широко востребованы при магистральной транспортировке газа и на сегодняшний день эксплуатируются более чем на 90 объектах в России.

УГПА-12 и ГПА-25 способны работать в экстремальных температурных условиях от −60°C до +45°C и имеют межремонтный ресурс 35 тыс. час., что делает их идеальными для эксплуатации в труднодоступных районах.

С 2021 года на объектах газопровода «Сила Сибири» уже поставлено 19 газоперекачивающих агрегатов ОДК, суммарная мощность которых составляет около 440 МВт.

