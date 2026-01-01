В Пермском крае экс-руководитель отдела закупок предстанет перед судом за получение взятки Ему передали более 1,3 млн рублей за помощь в заключении контрактов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Пермскому краю

Нытвенский межрайонный отдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1971 г.р. Ему вменяется получение особо крупной взятки в виде коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, обвиняемый, занимавший пост главы отдела закупок в одной из компаний, с июля 2024-го по март 2025 года принял от менеджера по продажам фирмы-партнёра подкуп на сумму более 1,3 млн руб. Это произошло в обмен на содействие в беспрепятственном заключении договоров на поставку товаров от партнёра на общую сумму свыше 40 млн руб., что было возможно благодаря его служебному положению.

Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции по Нытве.

По просьбе следователя СК в рамках расследования дела было арестовано 500 тыс. руб. наличными у обвиняемого, а также его банковские счета.

Дело передано в суд.

