«Молот» в Перми обыграл ЦСК ВВС

Фото www.sport-express.ru

В понедельник, 9 февраля, хоккейный клуб «Молот» в Перми встретился с ЦСК ВВС из Самары в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Удача оказалась на стороне хозяев льда. В первые два периода ЦСК ВВС пропустил три шайбы и сумел распечатать ворота хозяев только в третьем. В итоге матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Молота». Голами у хозяев отметились Максим Кицын, Павел Синявский, Игорь Зенчиков и Дмитрий Ябелов.

Лев Бердичевский, главный тренер «Молота», остался доволен игрой: « Хорошая игра. Хорошо настроили ребят. Очень сильный соперник был, прислали именно на нас несколько игроков из КХЛ. Дополнительная мотивация была. Опять при счете 3:0 немного упустили инициативу, немного неправильно сыграли, удалились два раза, и такой сложный период был. В третьем периоде не закрылись, достаточно много голевых ситуаций создали и довели матч уверенно до победы».

У «Молота» впереди ещё две домашние игры: 11 февраля против ХК «Нефтяник» (Альметьевск) и 13 февраля против ХК «Челны» (Набережные Челны).

