В Пермском крае ликвидируется Региональный центр инжиниринга Такое решение принято для оптимизации работы Поделиться Твитнуть

Функции Регионального центра инжиниринга (РЦИ), краевого фонда, переданы Пермскому научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» (НОЦ). Об этом сообщается на сайте НОЦ. Такое решение принято для оптимизации работы. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

НОЦ был создан в 2019 году и объединяет ведущие вузы, научные организации и промышленные предприятия региона. Основные задачи центра включают разработку и внедрение современных технологий в промышленность, инженерные решения, подготовку кадров и развитие научно-технического потенциала Прикамья.

РЦИ занимался развитием промышленной кооперации, реверс-инжиниринга и повышением эффективности производства. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка фонда составила 9,48 млн руб., а чистый убыток — 363 тыс. руб. С 29 декабря прошлого года РЦИ находится в процессе ликвидации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.